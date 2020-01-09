Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan flaş demir yolu hattı açıklaması
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Son dakika haberi... Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, “5 bin 509 kilometre demiryolu hattımızı daha tamamlayarak, 17 bin 525 kilometre demir yolu ağına ulaşacağız” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantına konuştu.
Bakan Cahit Turhan, "5 bin 509 kilometre demiryolu hattımızı daha tamamlayarak, 17 bin 525 kilometre demir yolu ağına ulaşacağız" dedi.
Öte yandan Turhan, "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
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