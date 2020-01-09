Bakan Berat Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
Sivas'ta, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, ayrıca Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi. Albayrak ayrıca 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini de söyledi.
Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi. Bakan Albayrak "Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
YÜZDE 5 BÜYÜME MESAJI
"2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.
TL YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI
Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı. 2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız. 2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.
2020 MESAJI
Türkiye küresel piyasalardaki dalgalardan etkilemeyecek bir ekonomik altyapıyı ve değişimi ortaya koymak zorunda. Türkiye 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor.
ÇİFTÇİLERE YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde.
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