TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Teşviklerin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Avro/dolar paritesinin ihracata olumsuz etkisinin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Gülle, "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor." diye konuştu.

"KURU YÜKSEK BİR KAZANÇ KAPISI YA DA..."

Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli faiz rakamına inmesinin önemli olduğunu söyleyen TİM Başkanı Gülle, şunları söyledi:

"İhracatçılar olarak istikrarlı ve dengeli bir kur istiyoruz. İhracatçıyı enflasyona ezdirmeyecek, dengeli bir kur istiyoruz. Kuru yüksek bir kazanç kapısı ya da zarar ettirecek bir argüman olarak görmüyoruz.

"TEŞVİKLER AMACINA ULAŞTI"

Teşviklerin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Verilen teşvikleri, ülkeye ihracat ve döviz olarak getiriyoruz. Geçen yıl 17 bin 544 firmamız ihracata merhaba dedi ve 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı.

GURUR VERİCİ

Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak."