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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gazetecilere pide ikram etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
BAKAN ALBAYRAK PİDESİNİ GAZETECİLERLE PAYLAŞTI

, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği 'ta vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bakan Albayrak, esnaf ziyareti sırasında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı. Samimi anlar gazetecilerin kameralarına böyle yansıdı.

, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği 'ta vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bakan Albayrak, esnaf ziyareti sırasında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı. Samimi anlar gazetecilerin kameralarına böyle yansıdı.

Sivas'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Sivas Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Bakan Albayrak'a isminin yazılı olduğu Sivasspor forması hediye edildi. Albayrak, belediye ziyaretinden sonra kenttin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bulunan esnafı gezdi. Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen sıcak pideyi gazetecilerle paylaştı. Albayrak, bu sırada Sivas Valisi Salih Ayhan'ın "Sivas'ın Katmeri Konya'nın pidesinden daha güzeldir" sözlerine karşılık, "Şimdi de Sivas Konya krizi çıkmasın" demesi çevredekileri güldürdü.
Albayrak, esnaf ziyaretlerinin ardından Sivas'tan karayolu ile Tokat'a hareket etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gazetecilere pide ikram etti HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK GAZETECİLERE PİDE İKRAM ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Sivas'ta sıcak karşılama HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'A SİVAS'TA SICAK KARŞILAMA

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