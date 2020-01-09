Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Sivas'ta sıcak karşılama
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı" öncesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı" öncesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Karşılamaya gelenler arasında küçük bir çocuğunu gören Bakan Albayrak, küçük kızla hatıra fotoğrafı çektirdi. Görenlerin içini ısıtan bu kare sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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