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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Sivas'ta sıcak karşılama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
BAKAN ALBAYRAK'A SİVAS'TA SICAK KARŞILAMA

, 'ta 'nde düzenlenen " ile Buluşma Toplantısı" öncesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

, 'ta 'nde düzenlenen " ile Buluşma Toplantısı" öncesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Karşılamaya gelenler arasında küçük bir çocuğunu gören Bakan Albayrak, küçük kızla hatıra fotoğrafı çektirdi. Görenlerin içini ısıtan bu kare sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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