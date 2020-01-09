BİZE ULAŞIN
09.01.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gazetecilere pide ikram etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bakan Albayrak, esnaf ziyareti sırasında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı. Samimi anlar gazetecilerin kameralarına böyle yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.