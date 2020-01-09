Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gazetecilere pide ikram etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bakan Albayrak, esnaf ziyareti sırasında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı. Samimi anlar gazetecilerin kameralarına böyle yansıdı.