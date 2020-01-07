Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan rakamı açıkladı: Türkiye geneli...
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 209 milyon 92 bin 548 olarak gerçekleşti" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 209 milyon 92 bin 548 olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
Turhan ayrıca "İstanbul ve Atatürk havalimanlarında 2019'da toplam 468 bin 38 uçak trafiği gerçekleşti. 68 milyon 650 bin 542 yolcuya hizmet verildi" ifadelerine yer verdi.
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