07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan rakamı açıkladı: Türkiye geneli...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2020
ULAŞTIRMA BAKANI RAKAMI AÇIKLADI: TÜRKİYE GENELİ...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 209 milyon 92 bin 548 olarak gerçekleşti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 209 milyon 92 bin 548 olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Turhan ayrıca "İstanbul ve Atatürk havalimanlarında 2019'da toplam 468 bin 38 uçak trafiği gerçekleşti. 68 milyon 650 bin 542 yolcuya hizmet verildi" ifadelerine yer verdi.

THY, Çin’de Xi’an uçuşlarına başladı THY, ÇİN’DE Xİ’AN UÇUŞLARINA BAŞLADI
THY müjdeyi verdi: Malabo, Haneda, Newark ve Vancouver'a uçuşlar başlayacak THY MÜJDEYİ VERDİ: MALABO, HANEDA, NEWARK VE VANCOUVER'A UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN