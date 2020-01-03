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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon YEP hedefinin altında...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin rakamlarını açıkladı. Enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.

Son dakika: 2019 Aralık enflasyon rakamları açıklandı 2019 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.



ENFLASYON YEP HEDEFİNİN ALTINDA

Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

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