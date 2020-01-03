Son dakika: Emekli zamları belli oldu
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
Aralık ayı enflasyon rakamlarının 11,84 olarak açıklanmasından sonra memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 5.5 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 6.5 zam alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. SGK ve BAĞKUR emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında (Toplamda yüzde 5.5) zam alacak.
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