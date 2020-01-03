Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ekonomi değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yüzde 12 çok yüksek bir faiz oranı hala. İnşallah bunu 2020'de aynı ciddiyetle devam ettireceğiz, tek haneye mutlak şekilde ineceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisi hakkında geneler bir değerlendirmede bulundu. Oktay, "Yüzde 12 çok yüksek bir faiz oranı hala. İnşallah bunu 2020'de aynı ciddiyetle devam ettireceğiz, tek haneye mutlak şekilde ineceğiz" dedi.
Oktay "Enflasyonda 8,5 hedefimiz var, sonrasında da aşama aşama 2023'te yüzde 5'in altına inmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Fuat Oktay açıklamalarını şöyle sürdürdü;
"İnşallah tarımdaki gelişmeyi göreceksiniz. Tarımda toplulaştırma ve sulamaya özellikle önem vermek istiyoruz. Yerelde kullanılamayan arazilerin tekrar birleştirilip işletilmesini istiyoruz"
"Hangi sorun gelirse gelsin Türkiye olarak biz şunu öğrendik, biz sorun ne kadar büyük olursa olsun sorun varsa çözümü de vardır. Adı krizmiş, bilmem neymiş bizi korkutan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsinin üstesinden gelebileceğine inanan bir ekip var, bir lider var"
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