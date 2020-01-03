03 Ocak 2020, Cuma
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Enerjide acele kamulaştırma kararı! Karar Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2020
ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Konya'daki kömür üretim faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, (TKİ) sorumluluğunda bulunan Konya'nın Ilgın ilçesi Çavuşçugöl Mahallesi'ndeki bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında üretim sahasından geçen mevcut demiryolu ve karayolunun deplase edilmesi amacıyla bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

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