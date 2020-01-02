Mobilya, yumurta ve süt ürünlerinde KDV düştü! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Çanakkale'de verdiği müjdenin ardından balık, yumurta ve mobilya ürünlerindeki KDV düşüşü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında KDV indirimleri yer aldı.

Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi indirimleri yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı mobilyadaki KDV indiriminin ardından balık ve yumurtada da KDV düştü.

Balık ve yumurtada KDV yüzde 1 olurken, mobilyada KDV yüzde 8 olarak uygulanacak.