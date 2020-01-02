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Mobilya, yumurta ve süt ürünlerinde KDV düştü! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
O ÜRÜNLERDE KDV DÜŞTÜ! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI...

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Çanakkale'de verdiği müjdenin ardından balık, yumurta ve ürünlerindeki düşüşü 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'nin mükerrer sayısında indirimleri yer aldı.

Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi indirimleri yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı mobilyadaki KDV indiriminin ardından balık ve yumurtada da KDV düştü.

Balık ve yumurtada KDV yüzde 1 olurken, mobilyada KDV yüzde 8 olarak uygulanacak.

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