Borsa'dan 2020 yılının ilk rekoru...
Borsa İstanbul, 2020'nin ilk işlem gününe yükselişle başladı. Borsa, sonrasında yükselişini sürdürerek yılın ilk rekorunu sağladı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda rekor seviyeye yakın puanda işlem görmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,82 arttı. Endeks, 943,62 puanlık artışla 115 bin 368 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0.42 artışla 114 bin 902 puandan başladı. BIST 100 endeksi sonrasında yükselişini sürdürerek, 115 bin 674 puana tırmandı ve yeni rekorunu kırdı. Endeks saat 15.45 itibarıyla 1207 puanlık yükselişle 115 bin 599 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ise yaklaşık olarak yüzde 1.07 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de 0.90 puanlık değer artışıyla 161 bin 606 puanda hareket ediyor.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115 bin 500 seviyesinin direnç, 112 bin 500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
BORSA İLK YARIDA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,82 arttı. Endeks, 943,62 puanlık artışla 115 bin 368 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı.
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