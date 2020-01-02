Merkez Bankası'ndan temerrüt faizi adımı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerdeki temerrüt faizini yüzde 15 olarak belirledi. TCMB'nin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası temerrüt faizine ilişkin değişikliğe gitti. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde faiz oranını yıllık yüzde 15,00 olarak tespit etti. TCMB'nin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
ADIM ATILDI
Yapılan değişikliğe göre, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak tespit edildi.
RESMEN YÜRÜRLÜKTE
Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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