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THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2019
THY'DEN KAP'A 'BOEİNG 737 MAX' AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları () Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) '' açıklaması yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."

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