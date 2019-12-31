THY'den KAP'a 'Boeing 737 Max' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 'Boeing 737 Max' açıklaması yaptı.

Türk Hava Yolları'nın ( THY ), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."