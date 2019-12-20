THY İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı açıkladı! "126 ülke ve 317 şehir ile..."

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu unvanına sahip olan Türk Hava Yolları'nın hedefinde daha pek çok destinasyon olduğunu anlatan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, mevcut hatları ve yeni rotaları hakkında bilgiler verdi.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu unvanına sahip olan Türk Hava Yolları'nın hedefinde daha pek çok destinasyon olduğunu anlatan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, mevcut hatları ve yeni rotaları hakkında bilgiler verdi.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

"Sefer yaptığımız 126 ülke ve 317 şehir ile dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu konumundayız" diyen İlker Aycı, "Filo imkanlarımız elverdiği sürece uçuş ağı konusundaki gücümüzü pekiştirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Transfer merkezimiz İstanbul dışında frekans artırımlarımıza ayrıca devam ediyoruz. Özellikle başkentimizden önemli başkentlere olan uçuş ağımızı genişletiyoruz. Bu yıl Ankara'dan Roma, Londra, Tiflis, Bakü uçuşlarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.

HEDEF İPEKYOLU

Yeni pazarlar için ise çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Aycı, şunları kaydetti: "Son olarak Rovaniemi hattımız faaliyete geçti. Diğer taraftan özellikle Amerika ve Asya pazarlarında yeni nokta arayışlarımız sürüyor. Çin'de İpekyolu'nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için hazırlıklarımız sürüyor."