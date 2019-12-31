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Devlete borcu olanlara müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2019
DEVLETE BORCU OLANLARA MÜJDE

Hükümet, devlete borcu olan vatandaşın yükünü hafifletmek için adım attı. Kamu alacaklarında gecikme faizi yüzde 2’den 1.6’ya, tecil faizi ise yüzde 19’dan 15’e düşürüldü.

Hükümet yeni yıl öncesi, vergiden prime, trafik cezasından harçlara kadar her alanda devlete borcu olan vatandaşın yükünü hafifleten, imalat sanayisine destek veren, muhtaç aileleri koruyan yeni adımlar attı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ve tebliğlerle yaşama geçirilen doğrudan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler şöyle:

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