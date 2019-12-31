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Son dakika: TVF, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
BORSAL İSTANBUL İÇİN BÜYÜK HEDEF! LİDER OLACAK

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini satın alarak Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a çıkardı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan yazılı açıklamada, geçen aylarda kamuoyuyla paylaştıkları üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki paylarını yüzde 90,60'a çıkardıkları belirtildi.

"BÖLGESEL LİDER HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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