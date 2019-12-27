TOGG'dan "Devrim" mühendislerine saygı duruşu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından 58 yıl önce Türkiye'nin otomobil hayalinin yarım kaldığı "Devrim" aracının mühendislerine ithafen sürpriz bir paylaşım yapıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından "Devrim mühendislerine saygıyla…" notuyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in bir fotoğrafı paylaşıldı.
"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtılmasına sayılı saatler kala TOGG'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, bugün saat 00.00'da sürpriz bir paylaşım yapıldı.
TOGG hesabından, Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında üretilen yerli otomobil "Devrim"in beyaz renkli modeli paylaşıldı.
Paylaşımda, "Devrim mühendislerine saygıyla…" ifadesi kullanılırken, "#YeniliğeYolculuk, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi.
Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yoğun ilgi gören söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı kulanıcıların "Bu sefer olacak", "Artık başka Devrimler yaşamayalım, tüm Türkiye arkanızda" şeklindeki yorumları da dikkati çekti.
Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak otomobil tipinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ilk yerli Türk otomobili "Devrim"den 4 adet üretilmişti.
Türkiye'de otomobil ve motor üretilemeyeceği yönündeki algıya ve değerlendirmelere karşın 29 Ekim 1961 sabahı Türkiye'de yapılan bir otomobil, Türk mühendisler tarafından geliştirilen kendi motorunun gücüyle TBMM'ye getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i Anıtkabir'e götürmüş ve Hipodrom'daki resmi geçide katılmıştı. Ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.
O dönem "Siyah", "Beyaz", "Mavi Boncuk" ve "Gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretilen Devrim'den sadece biri çalışır durumda günümüze ulaştı. Halen Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'nin (TÜLOMSAŞ) bahçesinde müzeye dönüştürülen camlı mekanda muhafaza edilen Devrim, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi.
Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösteriminin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılması planlanıyor.
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