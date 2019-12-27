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Güven endeksleri 1.5 yılın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2019
GÜVEN ENDEKSLERİ 1.5 YILIN ZİRVESİNDE

Ekonomide dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve geleceğe yönelik beklentilerin iyileşmesi, hizmet, perakende ve inşaat başta olmak üzere sektörel güven endekslerini son 1.5 yılın zirvesine çıkardı.

Ekonomide dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve geleceğe yönelik beklentilerin iyileşmesi, hizmet, perakende ve inşaat başta olmak üzere sektörel güven endekslerini son 1.5 yılın zirvesine çıkardı. Hizmet sektörü güven endeksi 93.2 ile bu ay son 20 ayın zirvesini gördü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık'ta 102.6'ya çıktı.

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