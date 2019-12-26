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Ucuz doğal gaz için düğmeye basıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
UCUZ DOĞAL GAZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), fiyatlarını düşürmek için düğmeye bastı. Serbest ithalatın önünü açan düzenlemeyle, tüketicilere daha düşük fiyattan doğal gaz sağlanacak.

Spot boru gazı ithalatı ile kontratlarının süresi kısaltılacak. 'nın attığı adımla doğal gaz daha ucuz fiyattan alınarak, tüketiciye yansıtılacak.

TRT Haber'in haberine göre, EPDK Doğal Gaz Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir, "Uzun dönemli kontratların 20 yıllık, 30 yıllık yapılan kontratların 2021 yılından itibaren sürelerinin bitmesiyle birlikte bu spot boru gazı ithalatıyla dünyadaki düşük doğal gaz fiyatlarından bir ülke olarak yararlanacağımızı bekliyoruz." dedi.

EPDK'nın düzenlemesinin yanı sıra vatandaşlar da tasarruf önlemleriyle faturalarını azaltabilir. Binalarda ısı yalıtımının olması doğal gaz tasarrufu için önemli bir nokta.

TÜKETİCİLERİN KOMBİLERİNİ SABİT AYARDA TUTMASI ÖNERİLİYOR

Daşdemir, "Sabah çıkarken kombiyi en kısık ayara getirip çalışır vaziyete getirirsek akşam geldiğimizde tesisattaki su çok fazla soğumamış olur. Eğer kapatırsak bu soğuyor ve akşam eve geldiğimizde ilk açtığımızda çok ciddi bir efor sarf ediyor ve çok ciddi bir doğal gaz tüketimine neden oluyor." diye konuştu.

Radyatörlerin üzerinin eşyalarla kapatılması peteklerdeki ısının odaya yayılmasını engelliyor. Petekle duvarların arasına da yalıtım levhalarının konulması öneriliyor.

Konfor sıcaklığının da 20 ile 22 derece arasında tutulması tavsiye ediliyor. Bu da doğal gaz faturalarında yüzde 6 ile 7 civarında tasarruf sağlıyor.

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