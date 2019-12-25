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Hazine "Birleşik İpotek Finansmanı AŞ"ye iştirak edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
HAZİNE BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞYE İŞTİRAK EDECEK

, AŞ'ye, 500 bin lira kuruluş sermayesi aktararak yüzde 5 oranında iştirak edecek.

Konuya ilişkin kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarafından AŞ'ye yüzde 5 oranında iştirak edilmesi ve 500 bin lira kuruluş sermayesi aktarılması uygun görüldü.

Kuruluş sermayesi kapsamında söz konusu şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Hazineye ait hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye yetkili olacak.

Kararın hükümlerini Hazine ve yürütecek.

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