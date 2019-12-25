Son dakika: Dev projede sona gelindi! TürkAkım ilk gaz akışı için hazır
Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi. Projenin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.
Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın 1,5 yıllık inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.
Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım, şu an itibarıyla 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır hale getirildi.
TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN'İN KATILIMIYLA AÇILACAK
Projenin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.
İKİNCİ HAT BULGARİSTAN SINIRINDA
TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, Kıyıköy Alım Terminali'nde düzenlenen basın toplantısında, Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hattın Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından işletileceğini söyledi.
Rusya'dan 283 bar basınçla gelen gazın BOTAŞ'ın istediği şartlarda getirildiğini ve terminalde hazır bekletildiğini belirten Esen, şöyle konuştu:
"İlk gaz akış tarihine resmi merciler karar verecek. Bizim taahhüdümüz 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale gelmekti ve bunu yerine getirdik. İkinci hat için inşa edilen kara hattı bölümü de Bulgaristan sınırına kadar getirilerek tamamlandı. Bu hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından inşa edildi. Türkiye bu hattan bir transit geçiş ücreti de alarak ekonomik fayda sağlayacak."
"ABD'NİN YAPTIRIMLARININ PROJEYİ ETKİLEMESİNİ BEKLEMİYORUZ"
Esen, boru hatlarının güvenliği için önemli tedbirler alındığını dile getirerek, "ABD'nin yaptırımlarının projeyi etkilemesini beklemiyoruz. Bu konuda bir endişemiz yok." dedi.
TürkAkım kapsamında bölgesel kalkınma projelerine de destek verdiklerini ifade eden Esen, kesilen ağaçların yerine 100 binden fazla ağaç dikildiğini, balıkçılık ve arıcılık başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
TürkAkım ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında duyuruldu. Projenin hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016'da imzalandı.
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