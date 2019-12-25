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Son dakika: Dolar son durum! Dolar ne kadar? Dolar ne kadar olur?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019
DOLAR NE KADAR OLUR?

Son dakika haberi... /TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın kısa destek olarak izleneceğini kaydetti.

Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen /TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9492'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 00,1 düşüşle 6,5940'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7120'den satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2955, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1086 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın kısa destek olarak izleneceğini kaydetti.

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