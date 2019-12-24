Yerli otomobilden yeni fotoğraf! Kaportası ortaya çıktı...
Son dakika haberine göre; Yerli otomobile ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dün far tasarımı gösterilen otomobilin bugün de kaportası gün yüzüne çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık Cuma günü tanıtacağı yüzde 100 yerli otomobil SUV modeliyle ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Yerli otomobile ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dün far tasarımı gösterilen otomobilin bugün de kaportası gün yüzüne çıktı.
HER GÜN DETAYLAR PAYLAŞILACAK
27 Aralık'ta yapılacak lansman öncesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından araçlara ilişkin detay paylaşmaya başladı. Her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.
#YeniliğeYolculuk devam ediyor...— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) December 24, 2019
Geri sayımda son 3 gün!#AynalarYerliYerinde #TürkiyeninOtomobili #TOGG https://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/c3If1GJE4E
FARLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı için geri sayım başladı. Aracın üreticisi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Tasarıma ilişkin ilk fotoğraf, sosyal medya üzerinden yayınladı. Ayrıca, her gün 14.30'da araçla ilgili yeni detayların paylaşılacağı vurgulandı. "Bizi takip etmeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorusuna, "Türkiye'nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullanmıştı.
İLK FOTOĞRAF
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra yerli otomobilin ilk fotoğraflarını paylaşmıştı. Bakan Varank, paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank'ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı.
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