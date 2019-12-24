Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 113.153,46 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 978,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,32 ile finansal kiralama,faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,80 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, 113.153,46 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.
ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
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