Son dakika: Bakan Murat Kurum duyurdu! 100 bin sosyal konut projesine rekor başvuru
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." dedi. Öte yandan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.
Akıllı şehirler eylem planı toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi a��ısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi.BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan, ülke genelinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecinin başlayacağını belirterek, "Aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." demişti.
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