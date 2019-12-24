Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
Son dakika haberine göre; Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü rekorla tamamlarken; yeni günde de rekor üzerine rekor kırmaya devam etti. Endeks 113 bin puanı aşarken, şu dakikalarda 113 bin seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni güne yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 seviyesinden başlarken; ilerleyen dakikalarda yükselişini sürdürdü. Endeks 113 bin 321 seviyesine kadar yükselerek 10 Nisan 2018 tarihinde beri en yüksek seviyesini görürken; böylelikle 20 ayın zirvesini tazelemiş oldu. BIST 100 endeksi saat 11.53 itibarıyla 1088 puanlık yükselişle 113 bin 204 seviyesinde bulunuyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.91 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 1.34 oranında yükselirken 159 bin 218 puanda işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.
ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 ve 113.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Başvurular başlıyor! 100 bin lira verilecek
- Yüzde 50 kira desteği müjdesi!
- Bu belgeyi almadan evinizi satamazsınız! Son gün 31 Aralık...
- Yerli otomobile dev sipariş
- 174 milyonluk uyarı! Paranız yanmasın son günler...
- Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
- Altın fiyatları yükselişte! İşte günün ilk rakamları...
- İşte en uygun kredi seçenekleri...
- 100 bin konuta 5 kat talep
- Bakan duyurdu: 750 milyonluk fon!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstek Vakfı kimin? İstek Vakfı sahibi kimdir? İstek Vakfı’nda taciz skandalı!
- Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!
- Milli Piyango’da ortak bilet dönemi! Milli Piyango ortak bilet nedir?
- Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Öyle bir soruda elendi ki...
- 23 Aralık Masterchef final haftası eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme adayı kmdir?
- Masterchef final haftası yarışmacıları kimdir? 23 Aralık Masterchef final puan durumu!
- Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?
- "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?
- 23 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- 31 Aralık yarım gün mü olacak? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir?