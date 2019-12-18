Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya Anlaşması'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına çalışmalarına." dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya Anlaşması'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız." açıklamasında bulundu.
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