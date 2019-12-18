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Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
BAKAN DÖNMEZ TARİH VERDİ! PETROL VE DOĞALGAZ ARAMALARI BAŞLAYACAK

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , " Anlaşması'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda ve arama çalışmalarına çalışmalarına." dedi.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , " Anlaşması'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda ve arama çalışmalarına başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...
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