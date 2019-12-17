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Rum muhalefeti: Türkiye bize meydan okudu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
TÜRKİYE BİZE MEYDAN OKUDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki () ’nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı Hava Araçları (SİHA) üssü yapılmasının ardından ilk Bayraktar TB2 tipi İHA’nın KKTC’ye gelmesi Rum basınında geniş yankı buldu. Rum Ana muhalefet partisi 'nin KKTC'ye İHA üssü kurmasını "'ne bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

Savvas Angelidis de, 'nda İHA üssü kurulmasını 'büyük bir ciddiyetle' değerlendirdiklerini söyledi.

MUHALEFET: MEYDAN OKUMA

Rum Ana muhalefet partisi ise bunu "Rum Yönetimi'ne bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

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RUM BASINI: GÖRÜNMEZ TEHLİKE

Fileleftheros gazetesi, "İHA'nın 'de konuşlanma sebebinin, bölgede görev yapan araştırma ve sondaj gemilerinin güvenliğinin sağlanması olarak açıklanmasına karşın, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler nedeniyle için 'görünmez tehlike olduğunu' savundu. Gazete, "Uzaktan ve görünmeden Güney Kıbrıs'ta herhangi bir hedefi vurabilirler. Bu insansız hava araçları yalnız araştırma veya istihbarat için değil. Türk ordusu onları hali hazırda içerisindeki hedefleri vurmak için başarıyla kullandı" ifadelerine yer verdi.

Politis de, "İHA'ların gözlem ve istihbarat kabiliyeti dışında bombardıman kabiliyetine de sahip olduğunu" yazdı.

RUM BAKAN: CİDDİYETLE DEĞERLENDİRİYORUZ

Rum Savunma Bakanı Angelidis, Geçitkale Havaalanı'nda İHA üssü kurulmasını, büyük bir ciddiyetle değerlendirdiklerini belirterek, 'nin bu hareketiyle bölgede faaliyet gösteren ülkelere de mesaj verdiğini söyledi. İHA'ların KKTC'ye ve 'nin 'den İHA satın almasına tepki için mi konuşlandırıldığının sorulması üzerine Angelidis, "Bir sen, bir ben mantığına giremeyiz. Bütün bu eylemler değerlendiriliyor. Operasyonel faaliyetler yapılıyor ancak siyasi düzeyde, Türkiye'nin vermek istediği mesaj budur" dedi.

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