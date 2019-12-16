Türkiye'den KKTC'ye "İHA" hamlesi! Rumlar'da büyük paniğe yol açtı
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) üssü yapma kararı Rumlar'da büyük paniğe yol açtı. Rum tarafından Türkiye'nin bu hamlesi sonrası ilk açıklama geldi.Rum medyası, Dalaman'dan kalkan İHA'nın, Geçitkale'ye iniş haberini son dakika olarak geçerken Rum Hükümeti de ilk değerlendirmesini yaptı.
Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos konunun uluslararası alana taşınabileceğini söyledi.
"Bu, istikrar sorunu yaşayan bölgede Türkiye'nin çıkardığı başka bir istikrarsızlık hareketidir" iddiasında bulunan Kyriakos Koushos, "Bu, halihazırda gergin olan bir bölgede durumu daha da kötüleştiriyor ve yatışmasına yardımcı olmuyor" dedi.
Konunun uluslararası alanda kınanıp kınamayacağı yönündeki bir soruya ise Rum Sözcü, "Bu yeni bir gelişme olarak inceleyeceğimiz bir şeydir. Bu konu Dışişleri Bakan ile görüşülecek ve kararlar alınacaktır" yanıtını verdi.
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