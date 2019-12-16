16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: 2020 asgari ücreti için kritik buluşma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK BULUŞMA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan , 2020'de geçerli olacak belirleme çalışmaları kapsamında yarın üçüncü toplantısını yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan , 2020'de geçerli olacak belirleme çalışmaları kapsamında yarın üçüncü toplantısını yapacak.

Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

Son dakika... 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak |Video SON DAKİKA... 2020 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? NE ZAMAN AÇIKLANACAK |VİDEO
Hükümütten EYT ve asgari ücret açıklaması |Video HÜKÜMÜTTEN EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN