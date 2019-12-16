Türkiye AB arasında 300 milyar dolarlık pazarlık

24 yıl önce Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlerleyen ticaret ilişkileri sonrası Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin 300 milyar dolara çıkması için taraflar 19 Aralık'ta masaya oturacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk görüşmeyi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ile yapacaklarını "Güncelleme sayesinde hizmetler, e-ticaret, kamu alımları, tarımsal faaliyetler gibi yeni alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlanması gündemdeki konular arasında yer alıyor" dedi.



GSYİH YÜZDE 2 ARTACAK

Avrupa Birliği'nin 14 Ekim raporunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi öncelikli konular arasında yer aldı. Böylece GB'nin revizyonu konusunda yeni bir dönemece girildi. Anlaşmanın Türkiye'nin talepleri doğrultusunda güncellenmesi durumunda 2030'a gelindiğinde Türkiye'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nda yüzde 2'lik bir artış yaşanacak. Türkiye anlaşmanın gıdatarım, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak şekilde güncellenmesini talip ediyor.

Türkiye, kamu alımları alanında sağlanacak açılımlarla Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen ihalelere engel olmadan erişim sağlanmasını hedefliyor. Tarım ürünlerinden ülkeye giren ikinci el otomobile kadar birçok sektöre ilişkin başlığın masaya yatırılacağı görüşmelerde, yapılacak güncellemelerle Türkiye'nin ihracatta elinin güçlenmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Pekcan, "AB ile Gümrük Birliğimiz var ve yüzde 50 ihracatımızı buraya yapıyoruz. Bunun güncellenmesi çok önemli. Doğru yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ NET

Güncelleme kapsamında Türkiye'nin öncelikli talepleri şöyle; Tarım tavizleri karşılıklı geliştirilsin. Tercihli ticaret e-ticaret, hizmetler sektörünü kapsasın. Kamu alımlarında karşılıklı pazara giriş imkânı sağlansın. Hayvan- bitki sağlığında ikili sorunlar, teknik engeller giderilsin. Süt ürünleri kısıtlamaları son bulsun.