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Son dakika: Bakan Pekcan sevindirici haberi verdi! 1 Ocak 2020'den itibaren...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
BAKAN PEKCAN SEVİNDİRİCİ HABERİ VERDİ! 1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN...

Ticaret Bakanı " destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan 'Destek Yönetim Sistemi' üzerinden alacağız” dedi.

Ticaret Bakanı " destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan 'Destek Yönetim Sistemi' üzerinden alacağız" dedi.

Pekcan, "İhracatçılarımız başvurularında destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Ruhsar Pekcan "Bu sistem ile ihracatçılarımızın bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve katlandıkları maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı atmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.
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