Sağlık, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının 2020 bütçeleri kabul edildi

Meclis'te süren 2020 bütçe görüşmelerinde İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri kabul edildi. Kürsüye çıkan bakanlar önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2020 yılı bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul'a sunum gerçekleştirdi. Terörle mücadelede yapılanları anlatan Soylu, batı ülkelerinin belki de ilk kez bu kadar aciz ve etkisiz görüldüğünü söyledi.

Soylu, "DEAŞ'ın insanlık dışı videoları, silahla bile değil kamyonla yapılan terör eylemleri, Yunanistan ve İtalya kıyılarına yanaşmaya çalışan birkaç göçmen botu Avrupa'yı bütün medeniyet kodlarından uzaklaştırmaya yetti. Güya geleceğini planladıkları dünya, bugün maalesef yönsüzlük ve vizyonsuzluk içerisindedir." diye konuştu.

"3 YILDA UYUŞTURUCU SATIŞINDAN 683 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede küresel bir aktör olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bulgaristan, Sırbistan sınırlarında 500 bin extacy, Yunanistan'da 4,5 milyon captagon yakalandı. Bunları hep bizim evlatlarımız yaptı. Akdeniz'de, İspanya-İtalya açıklarında bizatihi bizim takibimiz ve İspanya'yla ortaklığımızla 12,4 ton esrar yakaladık. Ayrıca, son bir yılda Türkiye'nin en büyük eroin yakalamalarını yaptık. Erzincan'da 1271 kilogram, Erzurum'da tek seferde 1535 kilogram, Mersin'de 615 kilogram kokain, Edirne'de 1301, Balıkesir'de 1982, Muğla'da 1500 kilogram skunk yakalaması. Bunlar, örneklerden sadece birkaçıdır. Geçen şubat ayında Lice'de yaklaşık 5 ton, geçtiğimiz kasım ayında yine Diyarbakır'da yaklaşık 5 ton 38 kilogram esrar yakalandı. Yılbaşından bugüne kadar 42 milyon kök kenevir yakaladık. Bu ne demektir biliyor musunuz? 15 milyar yani, özellikle bizim 'narkoterör' olarak tarif ettiğimiz meseledir. Son üç yılda uyuşturucu suçlarından gözaltına aldığımız insan sayısı, lütfen bu rakama da dikkat edin, 683 bin. Halen uyuşturucu suçlarından cezaevlerinde yatan tutuklu sayısı ise 79 bin 942'dir."

Göçmenlerle ilgili yeni bir operasyon başlatıldığını açıklayan Bakan Soylu, 99 bin insanı kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi.



KURUM: KANAL İSTANBUL'DA SONA GELİNDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Genel Kurulu'la yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgi verdi. Kurum, "Ülkemiz için olduğu kadar dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Çok kısa bir süre içerisinde tüm bu çalışmaları ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin yapımının yandaş müteahhitlere verildiği iddialarını yalanladı. Koca, "Belli istekliler arasında ihale edilmiştir. Kanun ve yönetmeliği çerçevesinde önce kapalı teklifler alınıyor. Sonra açık eksiltmeye geçiliyor. Daha sonra en uygun teklif veren iki istekli ile pazarlık yapılıyor. Bunların sonucunda ihale kararı veriliyor. Dolayısıyla hiçbir şehir hastanesi, pazarlık usulü ile ihale edilmiş değildir" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2020 bütçesi görüşmelerinde konuştu. Koca, tütün, alkol ve madde ve teknoloji dahil her türlü bağımlılığı ve kötüye kullanımı engellemenin herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri için ayrılan bütçenin, 2002- 2019 döneminde 3,8 kat artarak yaklaşık 18 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Koca, "2020 yılı için bu konuda ayrılan bütçe miktarı 20 milyar 846 milyon TL'ye çıkarılmaktadır" dedi.



"TÜTÜNLE MÜCADELEDE 7'NCİ ÜLKE OLDUK"

Koca, obezitenin tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun haline geldiğini söyledi. Tütün bağımlığıyla mücadelenin gevşeme olmaksızın sürdürüleceğini de vurgulayan Koca, şunları söyledi: "Artık sigara paketleri tek tip olmuştur ve üzerilerinde cazibeyi arttırıcı herhangi bir unsur bulundurulmayacaktır. Bu alanda dünyada 7'nci ülke olduk. Şiddet, her türlüsüyle bir insanlık ayıbıdır. Sadece sağlıkçılara yönelik olarak değil, bütün insanlar için kabul edilemez bir durumdur. Maalesef, hemen her gün şiddet olaylarının haberlerde yer alması hepimizi üzmektedir. Sağlık çalışanları da ne yazık ki şiddet mağdurları arasında fazlasıyla yerini almaktadır. Bu husus sadece bizim değil, birçok ülkenin önemli bir sorunudur."



"ÇOK SAYIDA HASTANENİN BİR ARADA BULUNDUĞU HASTANE ŞEHİRLERİDİR"

Bakan Koca, son yıllarda inşa edilen hastanelerle birlikte Türkiye'deki ortalama hastane yaşının 13'e düşürüldüğünü söyledi. Şehir hastaneleriyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Koca, "Kamu özel projelerinin toplam yatak sayısının yüzde 65'i yenileme yüzde 35'i de tamamen yeni yatak olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden bazı bölgelerimizde yeni ihtiyaçlar karşılanırken, eski hastanelerimizin önemli bir kısmı ihtiyaca göre renove edilerek özelleşmiş sağlık hizmetleri ile meslek içi sağlık eğitimine ayrılmaktadır. Son 5 yılda genel bütçe kaynaklarıyla 351 sağlık yapısı inşa edilerek ülkemize 31 bin 96 yatak kazandırılmıştır. Bu süreçte yapımı tamamlanan 10 şehir hastanemizle 13 bin 423 yatak hizmete sokulmuştur. Hastanelerin büyüklüğü eleştiri konusu yapılmaktadır. Bu hususu, toplumun gelişen nüfusu, artan talepleri ve gelecek projeksiyonları ile birlikte değerlendirmek gerektiği kanısındayım. Şehir hastaneleri, sadece bir hastane değil, alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu hastane şehirleridir. Amacımız, bu hastanelere başvuran hastaların, sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır" diye konuştu.



Koca, şehir hastanelerinin merkeze uzak yerlerde yapıldığı eleştirisine ise "Hastaların büyük şehirlerde hastaneden hastaneye dolaştırılması yerine tek bir yerleşkede bütün sorunlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır" dedi.



Şehir hastanelerinin istekliler arasında ihale edildiğini aktaran Koca, ihalelerin yandaş müteahhitlere verildiği iddialarına, "Kanun ve yönetmeliği çerçevesinde önce kapalı teklifler alınıyor. Sonra açık eksiltmeye geçiliyor. Daha sonra en uygun teklif veren iki istekli ile pazarlık yapılıyor. Bunların sonucunda ihale kararı veriliyor. Dolayısıyla hiçbir şehir hastanesi, pazarlık usulü ile ihale edilmiş değildir" cevabını verdi.



"RAKAMLAR SPEKÜLE EDİLMEKTEDİR"

Hastaneler hakkında çok fazla şehir efsanesinin ortalıkta dolaştığını belirten Koca, şöyle konuştu: "Bu efsanelerde rivayet edildiği gibi, şehir hastaneleri Elazığ'da şehitliğe, Kayseri'de bataklığa, Halk Sağlığı binası Ankara'da dere yatağına yapılmış değildir. Hazine garantisi verildiği, borç üstlenim anlaşmasının yapıldığı ileri sürülmektedir. Bu süreçle ilgili farklı görüşler ileri sürülmektedir. Şunu net olarak ifade edeyim ki ne Bakanlığımızca, ne de Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugüne kadar herhangi bir borç üstlenim anlaşması imzalanmış değildir. Şehir hastanelerinin maliyetinin devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmadığı gibi garip, akıl dışı ithamlara şahit oluyoruz. Şunu net olarak ifade edeyim ki, bütçede şehir hastaneleri ödenekleri diğer yatırım bedelleri içinde verilmeyip, şeffaf bir şekilde ayrı bir kalem olarak yer almaktadır. Bina ve tefrişat yatırım maliyeti, bakım ve onarım giderleri, alınan ek hizmetlere ilişkin giderler gibi birçok unsur bir arada değerlendirilerek belirlenen yıllık bütçe rakamları tefrik edilmeksizin speküle edilmektedir."

Sunumların ardından yapılan oylamada, İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri kabul edildi.