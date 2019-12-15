Borsa İstanbul 2018'in kayıplarını silmeye yöneldi! Uluslararası piyasalarla ilgili önemli uyarı...
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
2019'un Kasım ayında başlayan yükseliş rallisini aralık ayının ilk iki haftasında da devam ettiren BIST 100 endeksi, 110.477 puanla 20 ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan analistler yıl sonu için uluslararası piyasalarla ilgili önemli uyarıda bulundu.Borsa bu dönemde yaklaşık yüzde 12 değer kazanan BIST 100 endeksinin 2018 kapanışına göre değer kazancı ise yüzde 21'e ulaştı.
Bankacılık sektörü hisselerinin daha fazla katkı vermesi durumunda BIST 100 endeksindeki yükselişin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 111.000 üzerindeki hedeflerin 115.000 ve 119.000 seviyeleri olacağını belirtti.
"SERT DALGALANMALAR OLABİLİR"
Analistler, uluslararası piyasalardaki Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla yılın son iki haftasında piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğini bildirdi.
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