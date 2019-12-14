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Bakan Albayrak'tan "Türkiye için değişim başlıyor" mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞİM BAŞLIYOR MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasındaki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle bir klip yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmişti.

Kayseri ve Nevşehir ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.

Bakan Albayrak, Kayseri ve Nevşehir halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Kayseri ve Nevşehir ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.

Türkiye için değişim başlıyor Bakan Albayrak duyurdu "TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞİM BAŞLIYOR" BAKAN ALBAYRAK DUYURDU

Bakan Albayrak'tan 'Kayseri' paylaşımı |Video BAKAN ALBAYRAK'TAN 'KAYSERİ' PAYLAŞIMI |VİDEO

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