Bakan Albayrak'tan "Türkiye için değişim başlıyor" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasındaki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle bir klip yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmişti.

Kayseri ve Nevşehir ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.

Bakan Albayrak, Kayseri ve Nevşehir halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Kayseri ve Nevşehir ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.