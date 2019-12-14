Esnafa işsizlik maaşı | İşsizlik maaşı ödemesi nasıl yapılır? Başvuru şartları ve ücretleri nedir?

SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı, Bağ-Kur'lular için de Ahilik Sandığı sistemi ile devreye giriyor. Bunun yolunu açan düzenleme önce 2019'a, sonra da 1 Ocak 2020'ye ertelenmişti. Peki esnafa işsizlik maaşı ödemesi nasıl yapılır? Başvuru şartları ve ücretleri nedir? Maaş oranı neye göre belirlenecek? Detaylar haberimizde...

SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı, Bağ-Kur'lular için de Ahilik Sandığı sistemi ile devreye giriyor. Bunun yolunu açan düzenleme önce 2019'a, sonra da 1 Ocak 2020'ye ertelenmişti. 1 Ocak'tan itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Bu ödeme zorunlu olacak. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, yani şu anda uygulanan 2.558,40 liralık brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51,17 lira kesinti yapılacak. Devlet de bunun üzerine 25,59 lira verecek.



ŞARTLAR NELER?

Esnafın işsizlik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlar normal çalışanların şartlarıyla paralellik gösteriyor. Son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenler işsizlik maaşından faydalanacak. İşsizlik maaşı alabilmek için iş yerinin kapanması ya da mahkemeye iflas için başvurulmuş olması gerekecek. Faaliyet sona erdikten sonra işsizlik maaşı talep edilebilecek. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ortakları da sandık sistemine girebilecek.



MAAŞ NE KADAR?

Ödenecek maaşların miktarı da prime esas kazanç üzerinden belirlenecek. Brüt maaşın yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak verilecek. Ancak üst sınır yine brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamayacak. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi hariç aylık en az 1023,36, en çok 2.046,72 lira işsizlik ödeneği verilecek. Hem ödenecek en düşük prim tutarı hem de işsizlik maaşı aralığı 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle artacak. Toplam ödeme süresi prim miktarına göre 10 aya çıkabilecek.

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