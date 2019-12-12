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Fenerbahçe Beko A.Efes’i ağırlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2019
FENERBAHÇE BEKO A.EFES’İ AĞIRLIYOR

Euroleague'de Beko, 'i konuk edecek. 'nda oynanacak dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Daha önce oynanan 12 müsabakada Fenerbahçe 4 galibiyet alırken Anadolu Efes 9 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.



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