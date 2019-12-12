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Atalanta son 16’da

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2019
ATALANTA SON 16’DA

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atalanta, S. Donetsk'i 3-0 yendi ve son 16'ya çıktı. Diğer sonuçlar: D.Zagreb-M.City: 1-4, B.Münih-Tottenham: 3-1, - Kızılyıldız: 1-0, A.Madrid-L.Moskova: 2-0, Leverkusen-Juventus: 0-2.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atalanta, S. Donetsk'i 3-0 yendi ve son 16'ya çıktı. Diğer sonuçlar: D.Zagreb-M.City: 1-4, B.Münih-Tottenham: 3-1, - Kızılyıldız: 1-0, A.Madrid-L.Moskova: 2-0, Leverkusen-Juventus: 0-2.

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