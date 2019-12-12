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Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Son dakika haberine göre (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda oranlarında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından enflasyon hedefi yüzde 2'ye güçlü şekilde yaklaşana kadar mevcut seviyesinde veya daha düşük kalmasının beklendiği tekrar vurgulandı.

ECB'nin varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar avro seviyesinde tekrar başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, net varlık alımlarının, politika faizlerinin destekleyici etkisini güçlendirmek için gerekli olduğu sürece devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, varlık alımlarının, faiz oranları yükselmeye başladıktan kısa süre sonra sonlandırılacağına işaret edilerek, vadesi gelen varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinin devam edeceğine vurgu yapıldı.

Piyasalar, ECB'den herhangi bir değişiklik beklemiyordu. ECB'nin yeni Başkanı Christine Lagarde, TSİ 16.30'da bankanın faiz kararlarına ilişkin ilk basın toplantısını düzenleyecek. Piyasalar, Lagarde'nin basın toplantısında ileride yapılabilecek politik değişiklere yönelik ipuçları arıyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Fed faiz kararını açıkladı FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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