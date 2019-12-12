Bakan Berat Albayrak duyurdu: 100 bin konut başvuru tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı gerçekleşti. 20 yıl vade ile kira öder gibi vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlayacak projenin detayları da açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. Konutlar için başvuru tarihlerini de duyuran Bakan Albayrak, "Proje için başvurular 15 Kasım-15 Aralık tarihinde alınacak." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan 100 bin konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
"Kasım ayında müjdesini paylaştığımız dar gelirli vatandaşlarımız için konut projemizin tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."
BAŞVURULAR 15 KASIM-15 ARALIK ARASINDA
"Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Kasım-15 Aralık tarihinde alınacak."
Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. pic.twitter.com/LjvleENVGt— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 12, 2019
"TÜM DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZI KONUT SAHİBİ YAPACAĞIZ"
"Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız."
EVLERİN AYLIK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.
2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.
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