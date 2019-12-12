Merkez Bankası açıkladı dolar ve euro geriledi

Merkez Bankası'nın faizi 2 puan indirdiğini açıklamasının ardından dolar ve euroda gerileme başladı. 5,81'e kadar çıkan dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama sonrası 5,77'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 200 baz puan indirime gitti. Beklenti 150 baz puan indirim olacağı yönündeydi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %14,00'ten %12,00'ye çekildi.

AÇIKLAMA SONRASI DOLAR VE EURO DÜŞTÜ

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama öncesi 5,81'i geçen dolar, 5,77'ye kadar geriledi. Doların ardından euro da 6,46'dan 6,43'e geriledi.