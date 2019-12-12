12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Son dakika: 100 bin konut için başvuru tarihleri belli oldu | Aylık ödemeleri ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. Konutlar için başvuru tarihlerini de duyuran Bakan Albayrak, "Proje için başvurular 15 Kasım-15 Aralık tarihinde alınacak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan 100 bin konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

"Kasım ayında müjdesini paylaştığımız dar gelirli vatandaşlarımız için konut projemizin tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

BAŞVURULAR 15 KASIM-15 ARALIK ARASINDA

"Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Kasım-15 Aralık tarihinde alınacak."

"TÜM DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZI KONUT SAHİBİ YAPACAĞIZ"

"Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız."

EVLERİN AYLIK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.

2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

100 bin konut için başvuru tarihleri belli oldu
100 bin konut için başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faizleri düşürdü
Merkez Bankası faizleri düşürdü
Erdoğan müjdeyi verdi: Aylık 894 TL taksitle ev...
Erdoğan müjdeyi verdi: Aylık 894 TL taksitle ev...
Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
Son dakika: Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik
Bloomberg'den çarpıcı anket: Türk ekonomisi...
Bloomberg'den çarpıcı anket: Türk ekonomisi...
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığından Volkswagen açıklaması
Cumhurbaşkanlığından Volkswagen açıklaması
Bakan Berat Albayrak: Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor
Bakan Berat Albayrak: Şimdi daha güzel ve yeni bir dönem başlıyor
Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz
Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü
Bakan Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem
Bakan Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem
Konut kredisi oranları ne kadar?
Konut kredisi oranları ne kadar?
Daha Fazla Video Göster