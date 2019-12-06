Çin'den Tesla hamlesi
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Çin Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai’da üretilen Tesla Model 3’ü ekledi.Çin Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai'da üretilen Tesla Model 3'ü ekledi.
Çin'de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin'de üretilen Model 3'ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.
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