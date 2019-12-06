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Çin'den Tesla hamlesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
ÇİN'DEN TESLA HAMLESİ

Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai’da üretilen Model 3’ü ekledi.

Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai'da üretilen Model 3'ü ekledi.

Çin'de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin'de üretilen Model 3'ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.
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