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2020 Opel Insignia makyajlandı

Opel'in orta sınıftakigüçlü temsilcisi Insignia 2020 yılı için yeni güvenlik teknolojileri ve bir takım görsel değişikliklerle güncellendi.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 16:26
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2020 Opel Insignia makyajlandı

Otomobilin ön tasarımında yeni Corsa'yı hatırlatan yeni farlar dikkati çekerken baz versiyonda artık tam LED aydınlatmalar standart.

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2020 Opel Insignia makyajlandı

Makyaj öncesinde sunulan opsiyonel LED matriks farlarda 32 LED bulunurken yeni farlarda 168 bağımsız LED ile daha iyi bir ışık kontrolü hedefleniyor.

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2020 Opel Insignia makyajlandı

Ön tampon ve ön ızgara da küçük değişikliklerin yapıldığı bölümlerken arkada artık köşeli egzoz çıkışları kullanılıyor.

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2020 Opel Insignia makyajlandı

İç mekanda yeni navigasyon grafikleri ve kablosuz şarj imkanı sunulurken bunun dışında kayda değer değişiklikler yok.

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2020 Opel Insignia makyajlandı

Motor seçenekleri konusunda henüz kesin açıklama yapılmamış olsa da 1,5 lt'lik dizel ve benzinli motorların seçenekler arasına eklenmesi bekleniyor.