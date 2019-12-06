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Rusya'dan doğal gaz açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2019
RUSYA'DAN DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI

Rusya Enerji Bakanı , ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

Rusya Enerji Bakanı , ülkesinin 2019 yılındaki ürettiği miktarının 2019 yılında yıllık yüzde 2.0 artışla 740 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi.

Novak, Energeticheskaya Politika'ya verdiği röportajda ayrıca likit doğal gaz satışlarının yüzde 44 artışla 39 milyon metreküpe ulaşacağını ekledi.

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