Ceren Özdemir ile ilgili çirkin paylaşımlara soruşturma
Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti.
Ordu Cumhuriyet Savcılığı, genç kızın kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını hedef alarak, mesajlar paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.
"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVEN..."
Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir'in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" açıklaması yaptı.
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