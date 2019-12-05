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Ceren Özdemir ile ilgili çirkin paylaşımlara soruşturma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
CEREN İLE İLGİLİ ÇİRKİN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

'da bıçaklanarak öldürülen Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti.

Cumhuriyet Savcılığı, genç kızın kıyafetleri ve paylaşımlarını hedef alarak, mesajlar paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVEN..."

Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hepimizi yasa boğan 'in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" açıklaması yaptı.

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