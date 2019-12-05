EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi. İsmail Demir, Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımızın 98'e ulaştığını da ifade etti.
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade etti.
RAKAM YÜKSELİYOR
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" dedi.
GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ
Demir, paylaşımda Bayraktar TB2'nin katıldığı operasyonlardaki görüntülerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir A Haber'e konuştu
- Hint keneviri baskını! 57 kilo ele geçirildi
- Başkan Erdoğan'dan Libya ile varılan Akdeniz anlaşması hakkında flaş açıklama
- Çarpıcı yazı: Bunlarda beyin bile yok
- Bakan Selçuk'tan flaş Şule Çet davası açıklaması!
- Ceren Özdemir’in vahşice katledildiği apartmanı A Haber görüntüledi!
- Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
- Hükümetten açıklama! Sigara yasağının kapsamı genişliyor...
- Ceren ile ilgili çirkin paylaşımlara soruşturma
- Rus denizaltısı Akdeniz'e iniyor
Daha Fazla Gör
- Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı
- Kütahya'da temizlik işçisi baba, oğlunun öldüğü kazanın temizlik çalışmasını yaptı
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
- Kamu bankalarından sonra ve özel bankalar da faizi düşürdü! Konut almak için doğru zaman mı?
- Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti
- Erol Olçok'un ailesinden Nihal Olçok açıklaması! "Olçok soyadını kullanmasını istemiyoruz"
- Ankara'da DEAŞ operasyonu!
- Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
- Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini derinden yaraladı! Hasan Gökgöz'den CHP'lilere sert tepki...
- NATO zirvesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
- Ceren Özdemir cinayetinde yürek burkan ayrıntı! Komşusu o anları böyle anlattı...
- İranlı ajan Mesut Mevlevi cinayetinde flaş Zindaşti detayı...