05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
RESMEN DUYURULDU! RAKAM YÜKSELİYOR

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. , 6 adet insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi. İsmail Demir, Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımızın 98'e ulaştığını da ifade etti.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade etti.

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi EGM'YE 6 ADET 'BAYRAKTAR TB2' TESLİM EDİLDİ

RAKAM YÜKSELİYOR

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 adet Bayraktar TB2'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98'e ulaştı" dedi.

GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ

Demir, paylaşımda Bayraktar TB2'nin katıldığı operasyonlardaki görüntülerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN