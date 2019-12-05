Sabah yazarı Salih Tuna: Bunlarda ölümü gerçekleşecek bir beyin bile yok

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO için kullandığı "Beyin ölümü gerçekleşti." ifadesi gündemdeki sıcak yerini korurken Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, bu konuda çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna bu konu üzerinden Türkiye'de durumu içler acısı hale gelen "Ana muhalefeti" ve etrafında kümelenenleri eleştirdi. Tuna, "Barış Pınarı Harekâtı karşısında bunların İmamoğlu'su "kafam rahat değil" demişti, Kılıçdaroğlu da içlerine sindiremediklerini söylemişti. Macron da baksanıza içine sindirememiş hâlâ; NATO'dan çıkartalım Türkiye'yi demeye getiriyor. CHP'nin alayı FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası üzerinden Can'cıklıklar yapmış, Türkiye'yi "terörü destekleyen ülke" olarak jurnallemişlerdi. Macron da şimdi bunu yapmaya çalışıyor işte. Fakat... Macron henüz "Türkiye'ye yatırım yapmayın" demedi, bizdeki muhalefet onu da dedi. Macron henüz gladyonun 15 Temmuz işgal girişimine "tiyatro" veya "kontrollü darbe" demedi ama Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bizdeki muhalefet bunu da dedi. Macron hiç değilse ölümü gerçekleşmiş de olsa bir beyin taşıyor, bunlar ne taşıyor doğrusu bilemiyorum.." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan başlıklar:

Türkiye'nin S-400 füze sistemi alması nedeniyle NATO'dan çıkartılmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron...

"Bu hikâyenin iki tarafı var" diyerek, Obama'nın Ankara'ya ABD füze sistemi (Patriot) satmadı şeklindeki Türkiye'nin gerekçesini dillendiren ABD Başkanı Trump...

"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Türkiye'nin, NATO'dan çıkacak deklarasyonla, PKK'nın Suriye kolunun (YPG) terör örgütü olarak nitelendirme isteğine şiddetle karşı çıkan Macron...

Bununla da kalmayıp, Türkiye'nin teröre karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na tepki göstermek için "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Macron... Buna mukabil...

"HAYATIMDA DUYDUĞUM EN BOŞ CEVAPLARDAN BİRİYDİ"

Başkan Erdoğan'ın, "Asıl Macron'un beyin ölümü gerçekleşti" sözünü hatırlatan Trump...

"Türkiye DEAŞ'ı temsil eden gruplarla çalışıyor" diyerek Türkiye'yi uluslararası toplum nezdinde "terörü destekleyen ülke" olarak mahkûm etmek isteyen Macron...

Suriye'deki DEAŞ savaşçılarının birçoğunun Fransa ve Almanya'dan katıldığını söyledikten, "Birkaç cici DEAŞ savaşçısı ister misin? Onları sana verebilirim..." şeklinde Macron'u rezil eden Trump...

Cevap niyetine, Türkiye'yi yine DEAŞ üzerinden mahkûm etmeye çalışan Macron'u "Hayatımda duyduğum en boş cevaplardan biriydi" diyerek aşağılayan Trump....